Stolz ist die Feuerwehr in Nitzow auf gleich sechs Übernahmen in den aktiven Dienst. Und zwar von Erik Blüthgen, Markus Riemann, Neele Otte, Marvin Bellmann, Maik Erichsen und Janek Mangelsdorf. Letztgenannter war zur Jahreshauptversammlung leider verhindert. Die Genannten erhielten jeweils ihre Lehrgangsurkunde für den absolvierten Truppmannlehrgang – als Voraussetzung für die Übernahme in den aktiven Dienst – und ein Präsent. Foto: Dieter Haase

Nitzower Feuerwehr blickt auf 110-jähriges Bestehen zurück.

Nitzow l "2018 waren es nämlich beachtliche 27“, machte Andreas Eckert auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Nitzow deutlich. Zunächst aber einmal sei eine Besonderheit für 2019 genannt. Denn die Nitzower Feuerwehr blickt 2019 auf ihr 110-jähriges Bestehen zurück. Ein Grund zum Feiern. Doch die Kameradinnen und Kameraden möchten damit noch zwei Jahre warten. Bis 2021. Dann ist die Wehr 112 Jahre alt. „Das ist mal etwas Außergewöhnliches. Mit der 112, dem Feuerwehr-Notruf, sind wir täglich aufs Engste verbunden – deshalb sind auch 112 Jahre Nitzower Feuerwehr ein Grund für ein Fest im Dorf“, hieß es auf der Jahreshauptversammlung. „Ich begrüße das sehr“, meldete sich Stadtwehrleiter Ulrich Ziegler zu Wort. „Die 112 ist eine interessante Zahl für die Feuerwehr. Ihr werdet mit der Feier zu eurem 112-jährigen Bestehen ein Zeichen setzen“, wandte er sich an die Nitzower Kameradinnen und Kameraden.

Schon mal Ausschau gehalten

Einen Grund zum Feiern soll es bei der Nitzower Wehr in diesem Jahr aber trotzdem geben. Denn ins Nitzower Gerätehaus soll ein neues, gebrauchtes Einsatzfahrzeug Einzug halten und den jetzigen LO, der derzeit eines der ältesten Fahrzeuge von den Wehren in der Einheitsgemeinde Havelberg darstellt, ablösen. Im städtischen Haushalt für 2019 sind dafür Mittel eingeplant worden. „Der aktuelle Stand ist, dass wir gemeinsam mit der Verwaltung in Havelberg die Eckdaten dafür festgelegt und uns danach schon einmal zwei, drei Modelle, die für uns in Frage kommen könnten und die wir deshalb auch favorisieren, im Internet angeschaut haben“, informierte der stellvertretende Wehrleiter Christian Schaper. „Wenn alles nach den Vorstellungen läuft, sollten wir zum Ende des Sommers oder Anfang Herbst das Löschfahrzeug in Empfang nehmen können.“

Ausscheid im Löschangriff im Mai

Ist das allein schon ein wunderbares Geschenk zum 110. Wehrgeburtstag, so kommt noch ein weiteres hinzu. Denn in Nitzow soll nach den bisherigen Absprachen der Ausscheid der Feuerwehren der Einheitsgemeinde im Löschangriff stattfinden. Der vorgesehene Termin dafür ist Sonnabend, der 25. Mai.

Bilder Enrico Gerstenkorn (links) wurde vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann befördert. Hier gratuliert im dazu der Stadtwehrleiter Ulrich Ziegler. Foto: Dieter Haase



Neuer Terminvorschlag

Doch regte sich auf der Jahreshauptversammlung Widerstand gegen dieses Datum. Denn der 25. Mai ist der Tag für die Jugendweihefeiern in Havelberg. Auch viele Kameradinnen und Kameraden sowie die Mitglieder der Jugendwehr werden Einladungen dafür erhalten und somit für den Ausscheid nicht zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund wurde gleich ein neuer Vorschlag unterbreitet: Sonnabend, der 18. Mai.

Letztes Jahr als Wehrleiter

Andreas Eckert verkündete, dass das Thema auf der Wehrleiterberatung im März noch einmal aufgegriffen und dabei auch gleich der Vorschlag 18. Mai unterbreitet werden soll. Außerdem gab er bekannt, dass er das Jahr 2019 als sein letztes als Ortswehrleiter in Nitzow betrachte; zur Jahreshauptversammlung 2020 wolle er dieses Amt, welches er nunmehr seit 21 Jahren ausübe, dann an einen Jüngeren abgeben.