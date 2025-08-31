In Havelberg kämpfen sich die Rüganer in die Herzen der Zuschauer. Die Horki's wollen den Wanderpokal verteidigen. Und warum ist von Helmpflicht die Rede?

Beim 6. Fischerstechen in Havelberg wurde es den Horki’s (links) nicht leicht gemacht, den Wanderpokal zum dritten Mal zu verteidigen. Hier versuchten die Fräswalzen gegen sie anzukommen.

Havelberg. - Für richtig viel Gaudi auf dem Wasser haben die Frauen und Männer gesorgt, die beim Fischerstechen in Havelberg Standfestigkeit, Treffsicherheit und Kraft bewiesen haben. Zwar hat sich der eine oder andere an Land mehr Stürze ins Wasser gewünscht – manch getroffener Fischerstecher landete nur im Boot und nicht im Wasser –, Spannung und Spaß gab es dennoch für die vielen Zuschauer, die sich auf der Spülinsel die sechste Auflage des Wettbewerbes nicht entgehen ließen.