weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wanzleben
    4. >

  4. 5 Jahre Logistikzentrum bei Magdeburg: Nach Jahren lüftet Amazon jetzt das Geheimnis hinter dem ersten verschickten Paket

5 Jahre Logistikzentrum bei Magdeburg Nach Jahren lüftet Amazon jetzt das Geheimnis hinter dem ersten verschickten Paket

Seit 2020 gehen Pakete aus dem Amazon-Logistikzentrum von Osterweddingen in der Börde aus auf die Reise. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt jetzt, wie dort umstrukturiert wird und verrät, was es mit dem ersten von Amazon versendeten Paket auf sich hat.

Von Udo Mechenich Aktualisiert: 01.09.2025, 09:18
Immer wieder geht der Osterweddinger Standortleiter, Tobias Schreiner (l.), auch in den Verpackungsbereich. Hier spricht er mit seinen Kollegen, um Verbesserungen im Ablauf zu erkennen.
Immer wieder geht der Osterweddinger Standortleiter, Tobias Schreiner (l.), auch in den Verpackungsbereich. Hier spricht er mit seinen Kollegen, um Verbesserungen im Ablauf zu erkennen. Foto: Udo Mechenich

Osterweddingen. - Das Logistikzentrum im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen und das Verteilzentrum in Magdeburg des US-amerikanischen Versandhändlers Amazon feiern in diesem Sommer ihr fünfjähriges Bestehen. Seitedem wurden Millionen Pakete verschickt. In Erinnerung bleibt aber vor allem der erste Versand.