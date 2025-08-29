5 Jahre Logistikzentrum bei Magdeburg Nach Jahren lüftet Amazon jetzt das Geheimnis hinter dem ersten verschickten Paket
Seit 2020 gehen Pakete aus dem Amazon-Logistikzentrum von Osterweddingen in der Börde aus auf die Reise. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt jetzt, wie dort umstrukturiert wird und verrät, was es mit dem ersten von Amazon versendeten Paket auf sich hat.
Aktualisiert: 01.09.2025, 09:18
Osterweddingen. - Das Logistikzentrum im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen und das Verteilzentrum in Magdeburg des US-amerikanischen Versandhändlers Amazon feiern in diesem Sommer ihr fünfjähriges Bestehen. Seitedem wurden Millionen Pakete verschickt. In Erinnerung bleibt aber vor allem der erste Versand.