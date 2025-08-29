Familienfeier mit Volksfestcharakter So lebt eine Großfamilie in der Börde: 39 Verwandte scharen sich um Oma Leonore
Als das Neueste Familienmitglied geboren wird, hält Ururoma Leonore Ohm sie mit leuchtenden Augen im Arm. Fünf Generationen vereint – ein Moment, den sie sich als Flüchtlingskind nie hätte träumen lassen. Heute ist sie das Herz einer Großfamilie, die in der Börde fest zusammenhält.
Aktualisiert: 01.09.2025, 09:57
Eggenstedt - Die Geburt der kleinen Zoey Charlotte Pape hat nicht nur die Eltern Julian Pape und Samantha Behrens stolz gemacht. Die Ururoma ist ganz besonders glücklich, dass sie diesen besonderen Augenblick erleben durfte. Wie ist das Leben eigentlich so in einer Großfamilie?