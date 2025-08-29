Familienfeier mit Volksfestcharakter So lebt eine Großfamilie in der Börde: 39 Verwandte scharen sich um Oma Leonore

Als das Neueste Familienmitglied geboren wird, hält Ururoma Leonore Ohm sie mit leuchtenden Augen im Arm. Fünf Generationen vereint – ein Moment, den sie sich als Flüchtlingskind nie hätte träumen lassen. Heute ist sie das Herz einer Großfamilie, die in der Börde fest zusammenhält.