Fledermausforscher campen im Wald bei Havelberg

Zum eigenen Schutz hält Organisator Peter Busse beim Abendseglercamp in Havelberg hier eine Fledermaus in die Kamera, während er Handschuhe trägt. Die Tiere können nämlich auch mal nach dem Finger schnappen. Am Bein erkennt man die Ringe, anhand derer die Tiere auch nach Jahren noch genau erkannt und zugeordnet werden können.

Fotos: Tobias Hofbauer