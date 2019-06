Vier von 28 Fohlen haben sich auf der Schau des Pferdezuchtvereins Stendal-Havelberg für das Championat in Neustadt qualifiziert.

Schönhausen l Auch wenn das Thermometer über 30 Grad anzeigte – der Termin für die Fohlenschau des Pferdezuchtvereins der Altkreis Stendal-Havelberg in Schönhausen musste eingehalten werden, ging es doch auch um die Qualifikation der Fohlen für das Championat am 20. Juli in Neustadt/Dosse.

Geschafft haben das vier Fohlen. Bei den Hengstfohlen war es lediglich eines – das am Ende auch als Siegerfohlen gekürt wurde. Es ist „Destano Royal“ und gehört Nicola und Henri Fehle aus Schönhausen. Geboren wurde er am 11. April. Mit 25,5 von 30 möglichen Punkten überzeugte das Deutsche Sportpferd die Preisrichte mit seinem super Typ, dem Exterieur und der Bewegung, begründet der Vorsitzende des Zuchtvereins, Karl-Friedrich Peters aus Wust. Die Wertung abgegeben haben Ingo Nörenberg und Henning Frewert.

„Destano“, geeignet als Dressurpferd, wird seine Kindheit auf großen Wiesen bei Sydow verbringen, zusammen mit einem weiteren Hengstfohlen.

Platz 2 beim Hengstnachwuchs geht ebenfalls an einen Schönhauser Züchter: Tino Seeger. „Cody S“ überzeugte Jury und Publikum ebenfalls. Platz 3 belegte das noch namenlose Fohlen (Vater in Don Royal) von Mike Katzke aus Badingen.

Bei den Stutfohlen bekam „Katina“ von Gerald und Michael Düsedau aus Jerchel die meisten Punkte und qualifizierte sich somit wie auch die beiden Folgenden für das Championat: „Valhalla L“ von Torsten Lühe aus Tornau und „Braun“ vom Schönhauser Züchter Holger Voigt. Insgesamt sind 28 Fohlen vorgestellt worden.