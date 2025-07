Klietz. - Der Truppenübungsplatz in Klietz hatte am Wochenende seine Pforten geöffnet. Anlass waren zwei Jubiläen: zehn Jahre Bereich OST und 35 Jahre Bundeswehr am Standort Klietz. Jedermann konnte einen Einblick aus erster Hand bekommen. Verantwortliche der Bundeswehr, Feuerwehr, Polizei, Rettungskräfte und von Firmen waren mit Ständen auf dem Platz in Klietz zugegen.

