Wer von Hohengöhren aus auf der B107 nach Schönhausen fahren möchte, hat wieder ferie Fahrt: Das Verbotsschild wich einem Sackgassenschild. Auch in Schönhausen wurde die Beschilderung optimiert.

Das jetzt an der Kreuzung bei Hohengöhren aufgestellte Schild lag bereits seit der Vorwoche bereit.

Schönhausen - „Frei bis Baustelle“ – so steht es jetzt auf einem Schild am Ortsausgang von Hohengöhren in Richtung Schönhausen. Zudem zeigt ein Sackgassenschild den wichtigen Hinweis „Keine Wendemöglichkeit für Lkw“. Womit man endlich wieder auf kurzem Wege zum Einkaufen nach Schönhausen gelangt – ohne Angst zu haben, dass die Polizei abkassiert.