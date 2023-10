Was gibt es im Kreis Stendal für Familie, Kinder und Jugend? Ein Jugendklub im kleinen Dorf Kamern ist beliebterTreffpunkt und punktet mit seinen Angeboten.

Freizeit im Kreis Stendal: Im Klub ist immer was los

Petra Güldenpfennig ist Betreuerin im Jugendklub in Kamern. Gern teilt sie ihre Erfahrung und ihre Kreativität mit jungen Menschen. Hier bereitet sie mit Clara Leue das Nähen von Dekorationen vor. Was genäht wird, können die Kinder und Jugendlichen mitnehmen.

Kamern. - Im Jugendklub in Kamern am See trifft man Betreuerin Petra Güldenpfennig. Agil und von der kreativen Sorte, es scheint, als sei die Jugendarbeit für sie erfunden worden oder umgekehrt.