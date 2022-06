Frisch restaurierte Orgel begeistert Gäste in der Havelberger Stadtkirche

Der restaurierten Scholtze-Orgel galt am Sonntag die volle Aufmerksamkeit in der Havelberger Stadtkirche. Die Bestuhlung war so gestellt, dass die Gottesdienst-Teilnehmer das Instrument vor sich hatten. Normalerweise geht die Blickrichtung zum Altar auf der gegenüberliegenden Seite der Orgel.

Foto: Andrea Schröder