Wer am Dienstag von der ostelbischen Seite nach Westen wollte, hatte es im Landkreis Stendal schwer.

Lkw-Fahrer blockieren am Montag, 8. Januar, die Elbbrücke bei Tangermünde. Das sorgt bei Autofahrern für Frust.

Elbe-Havel-Winkel - Wer von ostelbsicher Seite aus am Dienstag zur Arbeit fahren wollte, hatte es schwer. Die Sperrung der Tangermünder Brücke machte den Weg über die Elbe unmöglich. Zum Beispiel für Sandra Braun aus Schönfeld, die sich am Morgen mit in die Schlange der Wartenden gestellt hatte.