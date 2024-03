Es fehlt an Lehrern an den Grundschulen in Schönhausen, Klietz und Sandau. Über Lösungswege haben Akteure mit Vertretern aus dem Ministerium und der Politik gesprochen.

Schönhausen. - Volles Haus am Dienstagabend im Saal des Bürgerzentrums in Schönhausen. In der Sozialausschusssitzung der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land geht es um die Schulsituation. Viele Eltern und interessierte Bürger haben in den hinteren Reihen Platz genommen. Vorn begrüßt der Ausschussvorsitzende Sebastian Heinike (Pro Elbe-Havel-Land) neben Verbandsbürgermeisterin Steffi Friedebold (parteilos) und Mitarbeitern der Verwaltung die Landtagsabgeordneten Wulf Gallert (Linke) und Chris Schulenburg (CDU), Vertreter aus dem Bildungsministerium sowie die Ausschussmitglieder. Er freut sich über das große Interesse an diesem Thema.