Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Mal schnell ein Polizist sein, eine Burgdame, eine Prinzessin, ein Zauberer oder ein König? Das und noch viel mehr kann so jeder ziemlich das ganze Jahr über werden, wenn er oder sie das möchte. Denn Petra Fritze hat in ihrem Havelberger Wäscheservice-Geschäft an der Ecke Pritzwalker-/Lindenstraße so ziemlich alles vorrätig, was für gegenwärtige Faschingsveranstaltungen und für andere Anlässe benötigt wird. Und zwar nicht nur Kostüme und dazu passende Kopfbedeckungen, sondern auch entsprechendes Partyzubehör.