Die Freie Schule in Kamern sammelt in diesem Jahr sportlich Spenden für den Ambulanten Kinder- und Jugend-Hospizdienst Altmark und für die Schule.

Für Spenden laufen in Kamern Schüler, Lehrer und Eltern gemeinsam

Alle Kinder der Schule und auch Erwachsene gingen an den Start zum Spendenlauf. Eine Laufrunde ging über 800 Meter.

Kamern - mti

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Die Kinder der Freien Schule in Kamern hatten sich in der vergangenen Woche nicht nur Spiel und Spaß in den Kindertagskalender eingetragen. Der Nachmittag war dem Spendenlauf vorbehalten. Die Kinder...