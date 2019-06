"Kunst im Gartensommer" hat Malerinnen zusammengebracht, die wie Matisse malen. Zu sehen am Wochenende in Havelberg.

Havelberg l „Malen wie Matisse“ heißt es im Rahmen von „Kunst im Gartensommer“ seit einer Woche in der Galerie Stadtinsel in der Langen Straße 36/37 in Havelberg. Britta Lehmann und Heinz Sporkhorst begrüßten dazu verschiedene Künstlerinnen, die sich mit ihnen auf die Spuren des französischen Malers und Bildhauers begaben und an diesem Sonnabend, 22. Juni, auch noch mal begeben.

Mit dabei ist die Italienerin Annarosa Righi, die sich neben der Beschäftigung mit Matisse von Havelberg zu immer neuen Bildern inspirieren lässt. Viele Reiseskizzen sind in den vergangenen Tagen entstanden. Wer den Künstlern bei ihrer Arbeit zuschauen und die Werke betrachten möchte, ist am 22. und 23. Juni von 11 bis 17 Uhr in der Galerie auf der Stadtinsel willkommen.