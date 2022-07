Gelungene Premiere: Glühweintaxi tourt erstmals durch Klietz

Eine tolle weihnachtliche Premiere gab es am Sonnabend vor dem 4. Advent in Klietz: Erstmals tourte das Glühwein-Taxi der Feuerwehr durch die Seegemeinde. Die Resonanz war enorm.

Klietz - In einem Video hatte Ortswehrleiter Thomas Vietzke ein Glühweintaxi gesehen, welches auf Bestellung Glühwein anlieferte. In einer geselligen Runde unter Freunden – natürlich beim Glühwein – kam die Idee auf, doch auch mal mit einem solchen „Taxi“ durch Klietz zu fahren. Als Unterstützer holten sich die Organisatoren den Förderverein der Feuerwehr mit ins Boot, welcher schon seit vielen Jahren diverse Feste in Klietz ausrichtet.