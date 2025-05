Die Geocaching-Karte zeigt mögliche Ziele im Elb-Havel-Winkel und in der Altmark an.

Elb-Havel-Winkel. - Dombesucher in Havelberg interessieren sich für das Gotteshaus, für die Stadt und die Landschaft. Und es gibt hin und wieder Gäste aus dem Kreis Stendal und von überall her, die etwas ganz Bestimmtes in Havelberg entdecken wollen. „Ich brauche nur eine Zahl, damit ich das Rätsel lösen kann“, so ein Senior aus Tangermünde. Er gehört zu denen, die sich der modernen Schatzsuche mit einem GPS-Gerät, dem Geocaching, verschrieben haben. Was steckt dahinter?