Mit interessanten Angeboten lockt der Schönhauser Jugendklub nicht nur in den Ferien Besucher an.

Schönhausen l Motive in ein Glas zu fräsen – das hat den Besuchern im Schönhauser Jugendklubs am Mittwoch Freude gemacht. Justina Wegwerth von der Mobilen Jugendarbeit des Jugendzentrum Havelberg und die ehrenamtlich im Klub tätige Livia Bolle standen den Mädchen hilfreich zur Seite, außerdem die Betreuerinnen Ute Baumgart und Monika Däuber.

Für die Herbstferien gibt es im Klub diese Angebote: 4. Okotber: Ausflug nach Zabakuck in den Tierpark; 8. Oktober Fahrt nach Kamern, wo am See ein Kletterpark aufgebaut ist; 9. Oktober Bowling im Schafstall. Mittwochs werden im Klub Pommes (50 Cent) angeboten – die Frittöse hat Dagmar Schulze spendiert.