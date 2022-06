Haushalt von Wust-Fischbeck ist dieses Jahr ausgeglichen

Wust-Fischbeck - Auf den ersten Blick sieht der Haushaltsentwurf, den Christian Müller-Elmau vom Berliner Institut IPM dem Wust-Fischbecker Gemeinderat auf der Sitzung in Kabelitz präsentierte, nicht so schlecht aus. Denn den geplanten Ausgaben in Höhe von 1,476 Millionen Euro stehen Einnahmen in Höhe von 1,58 Millionen Euro gegenüber. Es wird also ein Überschuss erzielt.