Wegweiser für längst geschlossene Gaststätten, Pensionen und Firmen verärgern in Havelberg immer wieder Touristen und Einheimische. Wie das geändert werden kann.

Havelberg: Alte Schilder führen in die Irre

Die „Fischerstube“ in Warnau ist längst geschlossen. Somit ist das Schild in der Genthiner Straße überflüssig.

Havelberg. - Deutschland sei ein Schilderwald – das hört man besonders oft in Großstädten oder an Orten im Landkreis Stendal, wo unzählige Schilder die Menschen verwirren. In der Hanse- und Domstadt Havelberg gibt es einige Schilder, die zwar nichts mit dem Schilderwald zu tun haben, aber Fragen aufwerfen und zum Nachdenken anregen.