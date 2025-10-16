weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Schilder und Infotafeln Havelberg: Alte Schilder führen in die Irre

Wegweiser für längst geschlossene Gaststätten, Pensionen und Firmen verärgern in Havelberg immer wieder Touristen und Einheimische. Wie das geändert werden kann.

Von Wolfgang Masur Aktualisiert: 16.10.2025, 09:17
Die „Fischerstube“ in Warnau ist längst geschlossen. Somit ist das Schild in der Genthiner Straße überflüssig.
Havelberg. - Deutschland sei ein Schilderwald – das hört man besonders oft in Großstädten oder an Orten im Landkreis Stendal, wo unzählige Schilder die Menschen verwirren. In der Hanse- und Domstadt Havelberg gibt es einige Schilder, die zwar nichts mit dem Schilderwald zu tun haben, aber Fragen aufwerfen und zum Nachdenken anregen.