weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Facebook-Post über vermisstes Kind: Wernigerode im Visier von Fake-News? Was ist dran an der angeblichen Entführung von Emma (11)?

Facebook-Post über vermisstes Kind Wernigerode im Visier von Fake-News? Was ist dran an der angeblichen Entführung von Emma (11)?

Ein Facebook-Post über die angebliche Entführung der elfjährigen Emma aus Wernigerode sorgt für Entsetzen – doch die Polizei im Harz sieht eine ganz andere Gefahr. Was steckt hinter der dramatischen Meldung, die sich bundesweit verbreitet?

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 16.10.2025, 13:08
Die Polizei soll im Harz soll unter Hochdruck nach einer vermissten Elfjährigen suchen - heißt es im sozialen Netzwerk Facebook.
Die Polizei soll im Harz soll unter Hochdruck nach einer vermissten Elfjährigen suchen - heißt es im sozialen Netzwerk Facebook. Symbolbild: Carsten Rehder/dpa

Wernigerode. - Die elfjährige Emma aus Wernigerode ist verschleppt worden und wird vermisst: Diese Nachricht auf Facebook sorgt für Entsetzen, schürt Ängste. Die Polizei suche unter Hochdruck nach dem Mädchen, steht weiter geschrieben.