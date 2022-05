Havelberg: Bei Unfällen an der Landesgrenze wird es kompliziert

Havelberg - Am Mittwochabend ist ein 57-Jähriger aus Burg gegen 20.25 Uhr in seinem Ford auf der B 107 zwischen Glöwen und Havelberg mit einem Hirsch zusammengestoßen. Das Tier rannte in den Wald. Das Auto hatte Totalschaden, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dem Fahrer und seinen drei Begleitern saß der Schreck in den Gliedern, verletzt wurde zum Glück niemand.