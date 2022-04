Havelberg: Der erste Schritt ins Erwachsenenleben ist aufregend

Den Schritt ins Leben der Erwachsenen sind am Sonnabend 25 junge Leute gegangen. In der Aula des Schulzentrums Havelberg feierten sie ihre Jugendweihe.

In der Aula des Schulzentrums Havelberg werden die jungen Leute in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen.

Havelberg - Aufregend und tränenreich. So beschreiben Jugendliche, Eltern und Großeltern den Tag der Jugendweihe. Die Mädels tragen festliche Kleider und hohe Schuhe, die Jungs Anzüge mit Fliege oder Krawatte. 25 junge Leute sind es, die an diesem Sonnabendvormittag in der Aula des Schulzentrums Havelberg im Mittelpunkt stehen. Musikalisch begleitet von „Tick 2 Loud“ aus Stendal.