Weil er hofft, Hinweise zu Tätern zu bekommen, hat der Besitzer eines Wohnblocks in Havelberg eine Belohnung ausgesetzt. Diebe wollten in eine Wohnung einbrechen.

Die Polizei wurde in Havelberg wegen eines versuchten Wohnungseinbruchs in den Birkenweg alarmiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Polizeibeamte sind am Freitag, 26. Januar, in den Birkenweg in Havelberg gerufen worden. Grund: Besonders schwerer Diebstahl. Vor Ort konnten sie jedoch weder den Mitteilenden, noch den aktuellen Mieter der Wohnung antreffen, informiert die Polizei in Stendal auf Nachfrage.