Havelberg. - An zehn Wochenenden von August bis November bringt das Lichtblütenfestival Altmark Kulturorte in der Region zum Leuchten. Nach der ersten Auflage vor zwei Jahren mit neun Spielorten folgt jetzt Nummer zwei mit 20 Orten – auch in der Prignitz und im Jerichower Land.

In der Hansestadt Havelberg als Wiege der Prignitz beteiligen sich die Old School (31. August) und das Arthotel (26. Oktober) an diesem Festival. Nach dem Start an diesem Freitag, 30. August, im Kloster Arendsee sind Besucher schon am Tag darauf erstmals zu dieser Kulturaktion in Havelberg willkommen – passend zum Bootskorso. Im Rahmen des Lichtblütenfestivals wird Azby Brown mit dem Jugendzentrum eine Lichtinstallation zum Bootskorso präsentieren. Im Garten der Old School auf der Stadtinsel wird die Lichtskulptur „Single Field“ des Künstlers Kurt Hofstetter zu sehen sein, heißt es in der Ankündigung. Er komponiert für den Abend eine „Suite Irrational“, die auf dem Sternenhimmel über Havelberg basiert. Die Old School selbst wird von einer Lichtinstallation des Künstlers Lado Khartishvili weithin sichtbar gestaltet. Mit den E-Night-Moves der Blauen Moschée von Thomas Harzem klingt der Abend aus.

Station Nummer 17 des Lichtblütenfestivals ist am Sonnabend, 26. Oktober, das Arthotel Kiebitzberg in Havelberg. Neben verschiedenen Showacts wird es einen besonderen kulturellen Höhepunkt geben. „Los Pipos“ ist ein internationales Latin Fusion Sextett mit Wurzeln in Peru, Mexiko, Chile, Niederlande und Deutschland. Laut Programm sind ihre Auftritte ein dynamisches Spektakel aus Klang und Bewegung, ein pulsierendes Fest des Lebens und der Musik. Walk-Acts im Park des Arthotels, eine Projektion der Firmengeschichte von Kiebitzberg sowie Musik vom DJ gehören neben dem Konzert von „Los Pipos“ zum Angebot.

Das Festival steht unter der Schirmherrschaft von Staatsminister und Minister für Kultur Sachsen-Anhalt, Rainer Robra. Der Eintritt ist dank der Förderung und Sponsoren frei. Spenden für kulturelle Veranstaltung sind aber gern gesehen. Mehr zum gesamten Programm und Aktuelles gibt es im Internet unter https://lichtbluetenfestival-altmark.de/ sowie auf Social-Media-Kanälen.