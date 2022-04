Havelberg: Mit 80 Jahren in den Ruhestand

Am 29. und 30. Dezember 2021 ist er für dienstliche Dinge noch mal von Havelberg nach Stendal und Bismark gefahren. Es waren die letzten Termine, die er absicherte.

Zum letzten Mal war Jürgen Gennermann am 13. Dezember als Teamarzt in Havelberg im Einsatz. Von Annerose Liedtke (links) und Annegret Steffen vom DRK-Ortsverein wurde er dabei würdig aus diesem Amt verabschiedet.

Havelberg - Seit der Wende, also seit gut 30 Jahren, ist Diplommediziner Jürgen Gennermann aus Havelberg in der gesamten Altmark unterwegs. Oftmals zweimal in der Woche.