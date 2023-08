Die Plätze für den Großen Markt in Havelberg füllen sich. Schausteller, Pferde und Gäste sind bereits vor der Eröffnung schon da.

Mit Video: An den Tagen vor dem Pferdemarkt in Havelberg ist schon viel los

Der Havelberger Pferdemarkt startet bereits am Donnerstag.

Havelberg - Großer Markt in Havelberg - Havelberger Pferdemarkt, die Größe ist in Norddeutschland einzigartig.

Immer am ersten Septemberwochenende kommen um die hunderttausend Besucher in die kleine Stadt, wo sonst gut 6.000 Einwohner zu Hause sind. Bereits zu Wochenbeginn ist schon viel los auf de Festgelände. Offiziell geht der Markt von Donnerstag bis Sonntag. Am Sonntagabend wird ein großes Feuerwerk wieder den Schlusspunkt bilden.

Der Markt hat seine eigene Atmosphäre, die ihn so besonders macht. Die Menschen planen ihren Urlaub dafür, campen auf den Wiesen, sind einfach gut gelaunt, dabei sein, gucken, Spaß haben.

Wo kauft man sonst noch ein Pferd nach uralter Sitte per Handschlag? Der Markt heißt seit Jahrhunderten auch Heiratsmarkt. Neben dem Handelsplatz mit Pferden und anderen Tieren gibt es einen riesigen Trödelmarkt sowie jede Menge Karussells und Fahrgeschäfte. In diesem Jahr fällt ein nostalgisches Riesenrad auf.