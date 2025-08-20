Die Hansestadt muss jährlich Tausende Euro für illegal entsorgten Abfall ausgeben. Vieles liegt montags und freitags an Papierkörben, anderes direkt vorm Bauhof.

Vor allem montags und freitags liegen neben den öffentlichen Papierkörben auf der Stadtinsel in Havelberg Müllsäcke. Das kostet viel Geld, das die Hansestadt an anderer Stelle besser ausgeben könnte.

Havelberg. - Weil mancher offensichtlich nicht weiß, dass es für die Entsorgung von Hausmüll die schwarzen, gelben, braunen und blauen Tonnen gibt, müssen alle Havelberger dafür bezahlen. Und der Bauhof hat viel Arbeit. Ein Phänomen sind mit Abfall gefüllte Plastiktüten immer montags und freitags in und an öffentlichen Papierkörben auf der Stadtinsel. Die Kosten für die Entsorgung, auch von Grünschnitt und Laub, sind für die Hansestadt enorm.