Mit seiner Spendenaktion bittet der Förderverein des Prignitz-Museums Havelberg um Unterstützung für die Restaurierung der Zunftlade der Nagelschmiede. Der Verein blickt in diesem Jahr auf sein 30-jähriges Bestehen zurück.

Havelberg. - Das vor 120 Jahren gegründete Prignitz-Museum am Dom in Havelberg beherbergt eine Vielzahl von historischen Exponaten und Dokumenten. Sie geben Auskunft über das Leben in der Region. Der Förderverein des Museums hat es sich zur Aufgabe gemacht, Restaurationen zu unterstützen. Dafür bittet er mit seinen Grüßen zum Jahreswechsel wieder um Spenden. Aktuell geht es um die Zunftlade der Nagelschmiede.