Harald Wildhagen, Vorsitzender des Fördervereins, Museumsleiterin Antje Reichel und Florian Fischer, Leiter vom Museum Osterburg (von links), schauen im Prignitz-Museum in Havelberg restaurierungsbedürftige Urkunden aus der Zeit des Großen Kurfürsten an. Die Urkunden beziehen sich auch auf Orte in der Altmark, beispielsweise Käcklitz.

Foto: Max Tietze