Havelberger Abiturienten beginnen Studium oder Ausbildung

22 Zwölftklässler des Havelberger Gymnasiums haben das Abitur geschafft. Die Abi-Party fand in der Klapperstorch-Scheune in Molkenberg statt. Mit ihnen an die Schule gekommen ist vor acht Jahren Klassenlehrerin Sabrina Schedler, die nun ihren ersten Abiturjahrgang in den neuen Lebensabschnitt entlassen hat.

Havelberg/Molkenberg - In der Stephanskirche Tangermünde hatten am Freitag die Zwölftklässler des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde-Havelberg ihren großen Tag. Im Beisein ihrer Lehrer und Familien erhielten sie in festlichem Rahmen ihre Abiturzeugnisse. Die Abiturienten des Havelberger Teils des Gymnasiums feierten im Anschluss in Molkenberg in der Scheune des „Klapperstorches“ und blickten dabei auch auf das, was sie in ihrem neuen Lebensabschnitt erwartet - Studium, Ausbildung oder ein Jahr im Ausland.