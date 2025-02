Aufgeben ist im Kampf ums MVZ nicht angesagt beim Verein „Pro Krankenhaus“ in Havelberg. Sie hielten Mahnwachen vor dem Sozialministerium und vor der Salus.

Havelberger erleben in Magdeburg kalte Füße und kalte Schulter

„Pro Krankenhaus“ protestiert in Landeshauptstadt

Mahnwache in Magdeburg von „Pro Krankenhaus Havelberg“. Salus-Geschäftsführer Jürgen Richter (rechts) stellte sich der Diskussion mit den Demonstrierenden, unter die sich auch der aus Havelberg stammende Landtagsvizepräsident Wulf Gallert (Linke) gemischt hatte (3. von rechts).

Havelberg/Magdeburg. - Sie lassen nicht locker. Diese Woche rückte erneut mehr als ein Dutzend Mitglieder des Vereins „Pro Krankenhaus“ in Magdeburg an, um der Forderung nach einer Verbesserung der medizinischen Versorgung in Havelberg Ausdruck zu verleihen. Seit Schließung des dortigen Krankenhauses vor fast fünf Jahren habe sich ihrer Meinung nach diesbezüglich nichts Entscheidendes getan.