Havelberger Jugendzentrum von Einbrechern „besucht“

Ins Havelberger Jugendzentrum in der Uferstraße (Foto) ist in der Nacht zum Sonnabend eingebrochen worden.

Havelberg - Bislang Unbekannte sind in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend ins Havelberger Jugendzentrum in der Uferstraße eingestiegen. Am Sonnabendvormittag stand ein Fenster des Fernsehraumes offen, was auffiel.