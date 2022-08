Havelberger und Ukrainer lernen sich beim Fest näher kennen

Welche Bilder sie vor Augen haben, wenn sie davon singen, kein Zuhause mehr zu haben? Geflüchtete aus der Ukraine berichten davon beim Begegnungsfest in Havelberg.

Mit Liedern haben sich Kinder und Erwachsene aus der Ukraine für die Hilfe in Havelberg und Umgebung bedankt.

Havelberg - Mit Herzen, geteilt in blau-gelb und schwarz-rot-gold, haben Ukrainer, die in Havelberg und Umgebung nach ihrer Flucht vor dem Krieg ein Zuhause auf Zeit gefunden haben, danke gesagt. Sie sind froh, hier viel Hilfe und Unterstützung zu finden. Beim Begegnungsfest am Dom lernen sich Geflüchtete und Helfer näher kennen.