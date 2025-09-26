Tag der offenen Tür auf Wasserübungsplatz Havelbiwak: Bundeswehr Havelberg begrüßt 800 Schüler zur Generalprobe
Die Soldaten am Standort Havelberg erwarten zum Havelbiwak wieder tausende Besucher. Das Programm sieht für Klein und Groß spannende Aktionen vor.
26.09.2025, 09:12
Havelberg. - Zum Havelbiwak am Sonnabend, 27. September, erwartet die Bundeswehr Havelberg wieder viele Besucher auf dem Wasserübungsplatz Nitzow. Wichtig: Parkplätze gibt es in Havelberg, von dort fahren Busse zum Biwak. Darauf weisen die Organisatoren vom Panzerpionierbataillon 803 hin. Am Donnerstag fand mit dem „Tag der Schulen“ traditionell die Generalprobe statt.