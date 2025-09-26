Die Soldaten am Standort Havelberg erwarten zum Havelbiwak wieder tausende Besucher. Das Programm sieht für Klein und Groß spannende Aktionen vor.

Zum Tag der Schulen als Generalprobe für das Havelbiwak der Bundeswehr Havelberg am Sonnabend, 27. September, haben Schüler aus Tangerhütte den Pionierpanzer Dachs erkundet.

Havelberg. - Zum Havelbiwak am Sonnabend, 27. September, erwartet die Bundeswehr Havelberg wieder viele Besucher auf dem Wasserübungsplatz Nitzow. Wichtig: Parkplätze gibt es in Havelberg, von dort fahren Busse zum Biwak. Darauf weisen die Organisatoren vom Panzerpionierbataillon 803 hin. Am Donnerstag fand mit dem „Tag der Schulen“ traditionell die Generalprobe statt.