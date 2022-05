Heeresmusikkorps spielt erst in Havelberg und dann in Kanada

Großes Orchester vor historischer Kulisse: Die rund 150 Besucher des Benefizkonzertes mit dem Heeresmusikkorps Neubrandenburg in Havelberg erlebten einen grandiosen Abend.

An einem herrlichen Frühlingsabend erlebten die Zuschauer einen bunten Mix aus verschiedenen Jahrhunderten der Musikgeschichte. Orchesterleiter Christian Prchal bewies dabei einmal mehr, dass er es auch wunderbar versteht, das Publikum mit seiner Moderation gut zu unterhalten.

Havelberg - Pünktlich mit dem Glockenschlag zur siebenten Stunde am Abend begrüßt der Kommandeur des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg, Oberstleutnant Steffen Harloff, die Besucher des Benefizkonzertes. Am Fuße des Domes sind die Musiker bereit, in wenigen Minuten legen sie los mit ihrem Frühlingskonzert. Doch hat der Kommandeur noch eine wichtige Aufgabe zu erledigen.