Im Havelberger Dom erklingen in der Silvesternacht Werke von Bach

Havelberg - In der Silvesternacht gibt es auch in diesem Jahr in Havelberg die Orgelmusik zum Jahreswechsel. Der frühere Domkantor Gottfried Förster springt für Matthias Bensch ein – so wie auch schon zum Spätgottesdienst an Heiligabend, als der ehemalige und der jetzige Kantor ursprünglich zusammen den musikalischen Part übernehmen wollten. Wie berichtet, hat Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Aber wir holen das nach und zeigen noch, was wir eingeübt haben“, sagt Gottfried Förster.