Der Küster vom Dom in Havelberg, Andreas Engel, geht in den Ruhestand. Nicht umsonst wird er „Domengel“ genannt. Was ist das Besondere an Kirchen und Menschen für ihn?

Havelberg. - Ein „Engel“ der vielen sichtbaren Engel im Dom St. Marien in Havelberg wird demnächst fehlen – nicht entwendet oder ausgeliehen. Andreas Engel aus Kamern trägt diesen Namen und ist seit zehn Jahren Küster in der Evangelischen Kirchengemeinde in der Domstadt. Damit ist er für fast alles gefragt: als Hausmeister, Gärtner, Kochkünstler, Hilfe für die Verwaltung und bei Gottesdiensten. Jetzt geht er in den Ruhestand. Was macht für ihn die Arbeit als Kirchendiener aus? Die vielen Menschen an Heiligabend, das Erlebnis Bundesgartenschau in Havelberg oder ein nettes Wort mit den Dombesuchern, so etwas bleibt.