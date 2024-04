Luise Schier vom Landesamt für Denkmalpflege informierte die Studenten im ehemaligen Bismarckschen Kornspeicher in Schönhausen über wichtige Details.

Schönhausen. - Dem ersten deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck - zugleich der berühmteste Schönhauser - ist eine von sieben Politikergedenkstiftungen des Bundes gewidmet. Im 1958 von Klietzer Soldaten gesprengten Herrenhaus wurde er am 1. April 1815 geboren, 30 Jahre später kehrte er für einige Jahre als Deichhauptmann in seinen Geburtsort zurück und startete von hier aus seine große Karriere in der Politik.