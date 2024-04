Pilot Peter Richter baut in seinem Hangar in Scharlibbe alte Flugzeuge wieder auf. Sie starten vom Kreis Stendal aus zur Reise durch Europa, auch für Mitflieger.

Peter Richter betreibt den Flugplatz in Scharlibbe. Dort bekommen alte Flugzeuge wie diese Cessna von 1948 neuen Glanz und heben wieder ab.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Scharlibbe. - Im kleinen Ort Scharlibbe im Kreis Stendal kann man zur Weltreise abheben. Peter Richter hat den Flugplatz Mobil Air als Startpunkt zum Erlebnis an Bord von kleinen und größeren Fliegern gebaut. Er ist selbst Pilot und restauriert fliegende Oldtimer. Die Gäste kommen zum Mitfliegen oder absolvieren eigene Flugstunden. In diesem Jahr gibt es am Sonntag, 9. Juni, Gelegenheit, den Platz und verschiedene Flugzeuge beim Familienflugtag zu entdecken.