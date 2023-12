Für das Dorf Wulkau im Kreis Stendal gilt im Advent, dass an den 24 Tagen jeweils ein weiteres beleuchtetes Fenster plus Tagesnummer im Ort dazu kommt.

Im kleinen Dorf Wulkau an der Bundesstrasse 107 nehmen jedes Jahr im Advent 24 Häuser an der Aktion Kalenderfenster teil. Christin und Matthias Eisbrenner sind im Dorfverein und an der Organisation beteiligt.

Wulkau - So wie Christin und Matthias Eisbrenner vom Dorfverein in Wulkau sich jedes Jahr etwas Besonderes als Adventsbeleuchtung für ihr Haus vornehmen, machen es viele im Ort. Genau 24 sind es wieder in diesem Jahr, die sich an den „Kalenderfenstern“ vom Dorfverein beteiligen und eine Zahl zur weihnachtlichen Dekoration stellen können.

Die „1“ ist an der Kita zu finden, die Feuerwehr ist mit der „6“ ausgestattet. Auch das Therapieheim im Ort gehört zu denen, die immer dabei sind. Der Weg zur Dorfkirche hat traditionell die „24“.

An den jeweiligen Orten gibt es verschiedene Dinge zu bewundern, von einer Winterlandschaft im Fenster bis hin zu fantasievoll geschmückten Fenstern außen.

Christin Eisbrenner als Vorsitzende vom Dorfverein berichtet, dass sich seit der Corona-Zeit die Aktion vor Weihnachten großer Beliebtheit erfreut. Sie sagt: „Es war eine gemeinschaftliche Idee. Wir könnten noch mehr Tageszahlen vergeben, aber es gibt nur 24 Stück. Es wird geschaut, dass in jeder Straße von Wulkau ein Fenster oder etwas draußen mit der Zahl zu entdecken ist.“