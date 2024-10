Lieder und Geschichten des unvergessenen Manfred Krug leben in Havelberg wieder auf. Die Manfred-Südharz-Band und Schauspieler sind mit von der Partie.

Im Kunstquartier Havelberg erinnert Klaus Adolphi an Manfred Krug

Die Manfred-Südharz-Band mit Klaus Adolphi (2. von links) gastiert am Sonnabend im Kunstquartier des Arthotels Havelberg und erinnert an Manfred Krug.

Havelberg. - Auf diesen Abend freut sich Renate Lewerken ganz besonders: Am Sonnabend, 12. Oktober, gastiert Klaus Adolphi mit Künstlerkollegen im Kunstquartier des Arthotels in Havelberg und erinnert an Lieder und Geschichten von Manfred Krug. Das Gute: Karten sind noch zu haben.