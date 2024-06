Kinder der Grundschule in Klietz nahmen am „Boomwhacker“-Projekt teil. Zusammen mit Berufsmusikern spielten sie als Ensemble.

Klietz. - Wie begeisternd Musik sein kann, erfuhren Kinder der Klasse 3 in Klietz. Die Grundschule im Landkreis Stendal hatte Besuch vom Musikalischen Kompetenzzentrum Sachsen-Anhalt. Musiker aus Magdeburg brachten Instrumente mit, und innerhalb kurzer Zeit wurde gemeinsam ein Lied so gut geprobt, dass am Schluss eine gemeinsame Aufführung möglich war. Das Konzept ist darauf ausgerichtet, dass Kinder, die bisher kein Instrument in der Hand hatten, dieses Erlebnis als Ansporn mitnehmen.