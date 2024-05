Im Kreis Stendal: Freies Internet am Badestrand ist startklar

Hotsplots-Mitarbeiter Norman Eichler, Bürgermeister Jens Meiering, Staatssekretär Bernd Schlömer, Angelika Hoffmann, Simone Loer, Uta Freihorst vom Klietzer Gemeinderat sowie Hotsplots-Mitarbeiter Marc Teiche (von links) testen das neue WLAN in Klietz.

Klietz. - In der Gemeinde Klietz sind mehrere öffentlich nutzbare Zugangspunkte für das Internet in Betrieb genommen worden. Bernd Schlömer, Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt und Mitarbeiter der ausführenden Firma „Hotsplots“ nutzten die Übergabe im Landkreis Stendal zusammen mit Vertretern der Gemeinde Klietz für einen Funktionstest.