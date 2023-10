Pflegedienstleiterin Stephanie Ilefeld arbeitet im Altenheim in Sandau. Einrichtungsleiterin Cerstin Franke war ihre „Lehrmeisterin“. Jetzt bilden sie ein Team.

Beruf in der Pflege

Einrichtungsleiterin Cerstin Franke (links) und Pflegedienstleiterin Stephanie Ilefeld kümmern sich als Team um alle Mitarbeiter und Bewohner im Altenpflegeheim in Sandau an der Elbe.

Sandau - „Pflegedienstleiterin“ steht am Büro im Altenpflegeheim in Sandau, wo man Stephanie Ilefeld antreffen kann. Für die junge Frau aus Tangermünde ist es ihre Arbeit und noch mehr. Denn bis man diese Tätigkeit übernehmen darf, heißt es, Erfahrung zu sammeln, hineinzuwachsen. Das hat sie gern auf sich genommen. Warum hat Stephanie Ilefeld sich für den Beruf in der Pflege entschieden?