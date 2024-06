Reitverein „Fürst Bismarck“ lädt zum Traditionsturnier in Schönhausen ein - Reiter und Pferde aus dem Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen.

Im Landkreis Stendal: Reitturnier in Schönhausen kann beginnen

Emma und Linda Behrendt sowie Lisa Hellmuth (von links) mit ihren Pferden beim Training in Schönhausen. Die roten Shirts sind neu und werden von Mitgliedern des Reitvereins beim Turnier getragen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönhausen. - Der Reiterverein „Fürst Bismarck“ bereitet sich auf sein Traditionsreitturnier vor. Von Freitag bis Sonntag steht Schönhausen an der Elbe im Landkreis Stendal ganz im Zeichen des Spring- und Dressurturniers. Die Plätze am Sportzentrum sind gerüstet. Unterstützung bekommen die Schönhauser Reiter seit vielen Jahren von der Feuerwehr, dem SV Preussen, den Landfrauen und weiteren Helfern. Alles läuft ehrenamtlich. Sind mehr Reiter und Pferde als zuvor dabei? Worauf kann sich das Publikum in Schönhausen freuen?