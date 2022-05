Imker aus Nitzow bei Havelberg: So kommen Bienen durch den Winter

In den warmen Jahreszeiten fliegen Bienen noch eifrig umher, ab Oktober beginnt für die Insekten dann die Zeit, in der sie sich fast ausschließlich im Bienenstock aufhalten. Um unbeschadet überwintern zu können, haben die Tiere eine besondere Taktik.

Der Imker Stefan Tobehn steht vor sogenannten Zandern. Das sind die grünen Boxen, in denen die Honigbienen überwintern und sich zu einer Traube zusammenkuscheln, um nicht zu erfrieren.

Nitzow - In der kalten Jahreszeit verkriechen wir Menschen uns gerne in die wohlig warme Wohnung, um den eisigen Temperaturen zu entgehen. Doch was machen die Bienen im Winter? Imker Stefan Tobehn aus Nitzow bei Havelberg kennt die Antwort.