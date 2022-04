In die Stadt Sandau ging es immer nur gruppenweise

25 Jungen waren kurz vor Weihnachten 1944 die ersten, welche im jetzigen Caritas-Marienheim in Sandau einquartiert wurden. Zu diesen Kindern gehörte Werner Leuchtenberg.

Sandau - Ein Gast, welcher unfreiwillig anderthalb Jahre seiner Kindheit in der Elbestadt verbringen musste, wurde jetzt in der Sandauer Kirche herzlich begrüßt: Werner Leuchtenberg – damals elf Jahre alt – gehörte mit zu der Kindergruppe vom Niederrhein, welche kurz vor Weihnachten 1944 im Sandauer Heim einquartiert wurde. Damals gehörte das fast 20 Hektar große Anwesen am Elbdeich der Witwe Anna Rhomberg, deren Mann, der ehemalige Gesandte Edmund Rhomberg, kurz zuvor verstorben war. Er hatte das Anwesen der katholischen Kirche überschrieben, seine Frau besaß Wohnrecht auf Lebenszeit.