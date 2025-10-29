6 Euro für ein Bier, 8 Euro für ein Fischbrötchen und 10 Euro für eine Bratwurst. Manche Preise auf dem Martinimarkt in Klötze waren gesalzener als Brezeln, sagten Besucher. Indes haderten die Händler mit dem schlechten Wetter.

War der Martinimarkt für Familien ein teures Vergnügen?

Imbisshändler Wolfgang Behr aus Potsdam erlebte in diesem Jahr einen deutlichen Umsatzrückgang beim Martinimarkt.

Klötze. - Der Martinimarkt in Klötze ist vorbei. Die Schausteller sind schon wieder weg. Hier und da flog gestern Mittag noch ein Luftballon umher. Ansonsten erinnerte fast nichts mehr an das größte Innenstadtfest der Altmark, das fünf Tage lang die Massen begeisterte.