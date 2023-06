Das Heeresmusikkorps Neubrandenburg setzt die gute Tradition der Benefizkonzerte in Havelberg fort. Am Mittwoch, 28. Juni, sind die Soldaten am Dom zu erleben.

Das Heeresmusikkorps Neubrandenburg (hier im Mai 2022) gastiert am Mittwoch, 28. Juni, wieder am Dom in Havelberg. Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Das Heeresmusikkorps Neubrandenburg reist am Mittwoch, 28. Juni, als volles Orchester in Havelberg an. Das Benefizkonzert am Dom beginnt um 18.30 Uhr. Karten für 20 Euro sind an der Abendkasse noch ausreichend zu haben, informiert das Panzerpionierbataillon 803 Havelberg. Bundeswehr, Stadt und evangelische Kirchengemeinde laden gemeinsam dazu ein. Der Erlös aus dem Verkauf der Karten sowie von Bratwurst und Getränken kommt in diesem Jahr Havelberger Vereinen zugute. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Bekanntlich gehören neben Klassik und Märschen auch moderne Melodien zum Repertoire des Heeresmusikkorps. Vorgesehen sind zwei Stunden Konzert, dazwischen gibt es eine Pause. Zum Programm gehören etwa das Mecklenburgische Capriccio, Szenen über Deutsche Volkslieder, Melodien aus der West Side Story, der Marsch der Streitkräftebasis, Dixieland Jam und ein Roland-Kaiser-Medley. Bekanntlich begeistert das Orchester nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit guter Unterhaltung.

Bundeswehr und Bauhof haben am Dienstag viel vorbereitet. Die Bühne steht. 200 Sitzplätze auf Stühlen und Bänken wurden geschaffen. Auch die Hütten für den Ausschank von Bratwurst und Getränken stehen bereits.